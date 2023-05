USA melden Zerschlagung von russischer Cyberspionage-Kampagne

Mithilfe des Vollstreckungsbefehls eines Bundesrichters in Brooklyn sei in den vergangenen Tagen eine High-Tech-Operation ausgeführt worden, die dazu führte, dass sich das Schadprogramm selbst zerstörte.

Das US-Justizministerium hat nach eigenen Angaben eine seit langem laufende russische Cyberspionage-Kampagne ausgehoben. Mit ihr seien sensible Informationen von Computernetzen in Dutzenden Ländern gestohlen worden, darunter den USA und anderen Nato-Mitgliedern, erklärte das Ministerium am Dienstag.