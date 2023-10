USA: Fussabdrücke in New Mexico wohl rund 22'000 Jahre alt

Die vor zwei Jahren entdeckten Fussabdrücke in den USA könnten rund 22’000 Jahre alt sein. Damit wären die ersten Menschen Tausende Jahre früher als vermutet in Nordamerika aufgetaucht.

Darum gehts Bereits vor zwei Jahren wurden uralte Fussabdrücke in New Mexico entdeckt.

Eine neue Studie befeuert die erste Vermutung, dass die Fussabdrücke rund 22’000 Jahre alt sein könnten.

Eine seit langem vertretene Theorie besagt, dass die ersten Menschen in Nordamerika vor etwa 16’000 bis 14’000 Jahren über eine Landbrücke aus Sibirien kamen.

Muss die Geschichte über die Ankunft der ersten Menschen in den USA neu geschrieben werden?

Fussabdrücke im White Sands National Park im Bundesstaat New Mexico lösten vor zwei Jahren eine Kontroverse aus, als Wissenschaftler feststellten, dass die Abdrücke überraschend alt waren. Sie datierten sie auf rund 22’000 Jahre. Jetzt kommen zwei andere Methoden zur Datierung der versteinerten Spuren auf ein ähnliches Alter wie die erste Schätzung, wie Forscher in der Zeitschrift «Science» vom 6. Oktober berichten.

Das Ergebnis könnte der endgültige Beweis dafür sein, dass der Mensch Tausende von Jahren früher in Nordamerika angekommen ist als bisher angenommen. «Die Antwort auf die Frage, wie alt die Fussabdrücke wirklich sind, ist entscheidend», sagt der Archäologe Loren Davis von der Oregon State University in Corvallis, der nicht an der neuen Studie beteiligt war. «Wir müssen in der Lage sein zu verstehen, wie früh wir nach archäologischen Beweisen in den USA suchen sollten», so Davis weiter.

Sibirien-Theorie gerät ins Wanken

2021 beschrieben die Forscher mehr als 60 Fussabdrücke, die in den ehemaligen Schlamm eines alten Sees im heutigen New Mexico eingebettet waren. Die Radiokarbondatierung der Samen einer Wasserpflanze in und um die Fussabdrücke, die sich über mehrere Gesteinsschichten erstrecken, deutet darauf hin, dass die Menschen dort zwei Jahrtausende lang zwischen etwa 23’000 und 21’000 Jahren lebten. Das Ergebnis ergänzt andere Beweise, die die seit langem vertretene Theorie widerlegen, dass die ersten Menschen in Nordamerika vor etwa 16’000 bis 14’000 Jahren über eine Landbrücke aus Sibirien kamen.



Einige Wissenschaftler wiesen jedoch darauf hin, dass die zur Datierung der Fussabdrücke verwendeten Wasserpflanzen alten Kohlenstoff aus dem Grundwasser aufgenommen haben könnten – ein bekanntes Phänomen. «Es besteht also die Möglichkeit, dass die Pflanze übertriebene Altersangaben macht», sagt Davis, der eine Kritik an der Studie von 2021 mitverfasst hat.

Quarz soll das Alter verraten

Die Kritik sei nicht überraschend, sagt der Geologe Jeff Pigati vom U.S. Geological Survey's Geosciences and Environmental Change Science Center in Denver. «Wir wussten von Anfang an, dass wir die Altersangaben unabhängig voneinander mit verschiedenen Datierungstechniken überprüfen mussten.»

Um ihre bisherige Arbeit zu ergänzen, haben Pigati und Kollegen Pollen, die in denselben Schichten wie einige der Fussabdrücke steckten, mit Radiokohlenstoff datiert. Der Pollen stammte von Landpflanzen, vor allem von Kiefern, Fichten und Tannen, wodurch das Problem des Grundwasserkohlenstoffs vermieden wurde. Die Forscher sammelten auch Quarzkörner über den untersten Fussabdrücken und verwendeten eine Datierungsmethode, mit der sich abschätzen lässt, wie lange der Quarz vergraben war. Die Pollen ergaben eine Altersspanne von etwa 23’400 bis 22’600 Jahren, und der Quarz ergab ein Mindestalter von etwa 21’500 Jahren. Beide Ergebnisse stimmen mit der vorherigen Altersschätzung überein.

Schichten zu dünn für Probeentnahme

Dennoch möchte Davis, dass die Forscher Quarz von weiteren Gesteinsschichten mit Fussabdrücken finden. Wenn das gelingt, sagt er, «hätten wir sehr wahrscheinlich die Auflösung».

Die Autoren sagen jedoch, dass viele der anderen Schichten zu dünn für eine Probeentnahme seien. Bei der Entnahme einer Sedimentprobe würden mehrere Schichten aus verschiedenen Schluffen, Sanden und Tonen vermischt, was die Ergebnisse erschweren würde. «Trotz möglicher Fehler in den einzelnen Datierungsmethoden deuten die Daten der neuen Studie insgesamt stark auf die Anwesenheit des Menschen auf dem amerikanischen Kontinent vor etwa 22’000 Jahren hin», schreibt Bente Philippsen, Physikerin an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie in Trondheim, in einem Kommentar in der gleichen Ausgabe von «Science».

