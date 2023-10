USA: Pilot ausser Dienst will während Flug Motoren ausschalten

Wegen des Zwischenfalls landete das Flugzeug der Alaska Airlines zunächst in Portland.

Der Flug wurde in der Folge nach Portland umgeleitet. Der Mann wurde festgenommen.

In einem US-Flug, der von Everett nach San Francisco gehen sollte, hat offenbar ein Mann versucht, die Triebwerke auszuschalten.

Ein Pilot ausser Dienst wurde in den USA wegen 83-fachen versuchten Mordes angeklagt, nachdem er angeblich versucht hatte, ein Passagierflugzeug während eines Fluges am Sonntagabend zum Absturz zu bringen. Der Verdächtige sass im Cockpit eines Flugzeugs der Alaska Airlines hinter dem Kapitän und dem Ersten Offizier, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

80 Passagiere an Bord

In einem polizeilichen Dokument wird der Verdächtige als der 44-jährige Joseph David Emerson identifiziert, berichtet die BBC. Der Flug war auf dem Weg von Everett im Bundesstaat Washington nach San Francisco, Kalifornien. An Bord befanden sich 80 Passagiere.

Die Crewmitglieder des Alaska-Airlines-Flugs 2059 meldeten den Vorfall der Flugsicherung. In einer Aufzeichnung der Kommunikation mit der Flugsicherung ist einer der Piloten zu hören: «Wir haben den Kerl, der versucht hat, die Triebwerke abzuschalten, aus dem Cockpit geholt, und es klingt nicht so, als würde er im Moment irgendwelche Probleme im hinteren Teil des Flugzeugs verursachen.»

«Ich denke, er ist ruhiggestellt»

«Ich denke, er ist ruhiggestellt», so der Pilot. Er bat um die Anwesenheit der Polizei, «sobald wir am Boden sind und geparkt haben». Der von Horizon Air durchgeführte Flug sollte um 17.25 Uhr Ortszeit starten und um 19.30 Uhr in San Francisco ankommen, wurde jedoch nach Portland umgeleitet und hob von dort um 19.18 Uhr zu seinem Zielort ab.