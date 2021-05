Unkontrollierter Absturz : USA planen derzeit keinen Abschuss von chinesischer Rakete

Das US-Verteidigungsministerium erwartet den Absturz der chinesischen Rakete am Wochenende.

Mit dem Absturz rechnet das Pentagon am Samstag oder Sonntag. Eine exakte Absturzstelle sei schwer vorherzusagen. «Wir hoffen, dass sie an einem Ort landet, wo sie niemandem schadet», sagte Austin.

Die Rakete hatte am vergangenen Donnerstag das erste Modul einer neuen chinesischen Raumstation ins All gebracht. Nach der Trennung von dem Bauteil begann sie, die Erde in einer unregelmässigen Flugbahn zu umkreisen und verliert seitdem langsam an Höhe.