USA: Restaurant erhebt Gebühr für unartige Kinder

Am unteren Rand des Menüs des Restaurants, das im Internet mit seinen «preisgekrönten Steaks und Meeresfrüchten» wirbt, steht eine Warnung: «Erwachsenenzuschlag: Für Erwachsene, die nicht in der Lage sind, Eltern zu sein». Die Speisekarte mit dem Hinweis auf den Aufpreis ist auch auf der Website des Restaurants zu finden.

«Kinder rannten durch ganzes Restaurant»

Lyndsey Landmann dachte, der Besitzer würde scherzen, als er ihr vom Zuschlag erzählte. Landmann, die aus Florida stammt, war mit ihrem Mann und vier weiteren Familien in dem Restaurant. Insgesamt waren elf Kinder im Alter von drei bis acht Jahren anwesend. «Die Kinder sassen an einem Ende des Tisches und waren so brav», erinnert sich Landmann in der Fernsehsendung «Today». «Ich habe sie sogar nach der Hälfte des Essens dafür gelobt, wie artig sie waren.»