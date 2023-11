USA: Rückkehr der Kinderarbeit

Wegen fehlender Arbeitskräfte wurden in sechs von 50 US-Bundesstaaten die Regelungen betreffend Kinderarbeit gelockert. (Symbolbild)

So dürfen 14-Jährige nach der Schule noch bis 21 Uhr arbeiten, in den Ferien sogar bis 23 Uhr.

In einigen US-Bundesstaaten wurden die Regeln für Kinderarbeit gelockert.

Das ist passiert

Einige US-Bundesstaaten sehen sich mit einem Problem konfrontiert, das auch hierzulande allgegenwärtig ist: In vielen Branchen gibt es zu wenige neue Arbeitskräfte. Um dem entgegenzuwirken, haben bisher sechs von 50 Bundesstaaten ihre Gesetzgebung betreffend Kinderarbeit angepasst. Seit dem Sommer dürfen in Iowa beispielsweise 14- und 15-Jährige nach der Schule noch bis 21 Uhr arbeiten, während der Ferien bis 23 Uhr. Für 16- und 17-Jährige gelten bei der Arbeitszeit dieselben Regeln wie für Erwachsene, heisst es in der deutschen «Tagesschau».