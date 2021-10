Afghanistan : USA sassen erstmals mit Taliban an einem Tisch

Die ersten Gespräche zwischen den Taliban und den USA seit dem Umsturz Ende August seien professionell und offen verlaufen, heisst es. Doch die USA beurteilen die Taliban an ihren Taten – und nicht an ihren Worten.

Vertreter der USA und der radikalislamischen Taliban haben erstmals seit dem US-Rückzug aus Afghanistan persönlich miteinander gesprochen. Wie der Sprecher des US-Aussenministeriums, Ned Price, am Sonntag mitteilte, konzentrierten sich die Gespräche am Samstag und Sonntag in der katarischen Hauptstadt Doha auf «Sicherheits- und Terrorismusfragen». Weitere Schwerpunkte waren demnach die Menschenrechtslage sowie die «Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Aspekten der afghanischen Gesellschaft».