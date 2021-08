New York City : USA schliessen Skandal-Gefängnis, in dem Epstein und El Chapo einsassen

Das Hochsicherheitsgefängnis, in dem sich Sexualverbrecher Jeffrey Epstein erhängte, wird zumindest vorübergehend geschlossen. Das Metropolitan Correctional Center war durch allerlei Mängel in die Schlagzeilen geraten.

…nahm sich 2019 im Metropolitan Correctional Center in New York das Leben.

Das US-Justizministerium hat das New Yorker Gefängnis Metropolitan Correctional Center geschlossen, in dem schon mehrere prominente Häftlinge einsassen.

Das durch den Tod des US-Millionärs Jeffrey Epstein bekannt gewordene Gefängnis Metropolitan Correctional Center in New York wird zumindest vorläufig dicht gemacht. Um die Probleme so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen, werde die Vollzugsanstalt in Manhattan erst einmal geschlossen, teilte das US-Justizministerium am Donnerstag mit. Die derzeit 233 Häftlinge würden grösstenteils nach Brooklyn verlegt. Einen Zeitplan gab das Ministerium nicht bekannt.