Schuldenstreit USA: Fortschritte kurz vor Zahlungsausfall

US-Präsident Joe Biden zeigt sich vor den Medien zuversichtlich, was den Schuldenstreit betrifft.

Stichtag ist neu am 5. Juni.

Im Schuldenstreit in den USA mehren sich die Anzeichen für einen bevorstehenden Kompromiss. US-Präsident Joe Biden, der deswegen unter anderem seinen Besuch in Australien absagte, meinte am späten Freitagnachmittag, er «hoffe, dass wir heute Abend wissen werden, ob wir eine Einigung erzielen können». Kevin McCarthy von der republikanischen Partei sprach von «Fortschritten» bei den Gesprächen mit dem Weissen Haus. US-Finanzministerin Janet Yellen verschob ihre Prognose für einen drohenden Zahlungsausfall vom 1. auf den 5. Juni.