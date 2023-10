Maryland: Patient nach Schweineherz-Transplantation gestorben

University of Maryland School of Medicine

Ein Mann, dem im US-Staat Maryland vor fast sechs Wochen das Herz eines gentechnisch veränderten Schweins eingepflanzt wurde, ist tot. Lawrence Faucette sei bereits am Montag gestorben, teilten die behandelnden Ärzte am Dienstag mit. Er wurde 58 Jahre alt. Faucette hatte an einem lebensbedrohlichen Herzfehler gelitten, war jedoch für eine herkömmliche Herztransplantation nicht infrage gekommen. Am 20. September wurde ihm ein Schweineherz eingesetzt.