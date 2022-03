Sicherheitsexperte – USA setzen auf CIA-Geheimflugzeug und Kreml-Maulwurf

Ein Kenner der amerikanischen Geheimdienste gibt Einblicke in die Taktik der USA im Kampf gegen die russische Invasion der Ukraine. Washington setze dabei sowohl auf High Tech als auch auf gute alte Spionage und bringe Moskau so zur Verzweiflung.

Darum gehts Der US-amerikanische Sicherheitsexperte Tim Weiner lobt die Einheit des Westens und erklärt, mit welchen Mitteln die USA Russland im Krieg in der Ukraine schwächen wollen.

Ein ganzes Arsenal an Instrumenten komme dabei zum Einsatz: Von Hacks der NSA über ein geheimes Super-Flugzeug der CIA, bis hin zu einem Maulwurf an oberster Stelle im Kreml.

Bleibe der Westen hart, könne die Taktik aufgehen und Moskau in die Knie gezwungen werden, findet Weiner.

Gemäss dem Geheimdienstexperten Tim Weiner, führen die USA einen breit angelegten Kampf gegen die russische Invasion der Ukraine. So seien sowohl der Auslandsgeheimdienst CIA als auch die National Security Agency (NSA) involviert. Washington unterstützt Kiew tatkräftig, wie er in einem ausführlichen Interview mit den Tamedia-Zeitungen erklärt.

High-Tech-Spionageflugzeug startet Aufklärungsflüge von Bukarest aus

Der Publizist und Buchautor bekräftig im Interview, dass die US-Geheimdienste bereits seit längerem an mehreren Fronten aktiv seien und so die russische Invasion bereits vor Wochen voraussagen konnten. Zum Einsatz komme zurzeit unter anderem auch ein besonders aufgerüstetes Aufklärungsflugzeug der CIA. Dabei handle es sich um eine umgebaute Bombardier Challenger, die seit Tagen fast ununterbrochen über dem osteuropäischen Luftraum kreisen würde. Wie Wiener erklärt, sei das, mit dem Namen «Artemis» versehene Gerät, mit weitreichender Abhörtechnologie ausgerüstet, und müsse darum den Luftraum der Natopartner nicht verlassen. Stationiert sei der Super-Flieger in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Der Name verweist auf die Göttin der Jagd in der griechischen Mythologie.

Sämtliche Informationen die die US-Geheimdienste zurzeit sammelten, würden diese umgehend der Regierung in Kiew zur Verfügung gestellt, erklärt Weiner. Ausserdem würden die Vereinigten Staaten bereits seit längerem hochrangige ukrainische Kämpfer in Camps in den USA für den Kampf gegen eine russische Invasion ausbilden. Auch im Cyberspace seien die Amerikaner aktiv. Die National Security Agency (NSA) soll sich in russische Systeme gehackt und für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski Kommunikationskanäle eingerichtet haben.

Spekulationen über Kreml-Maulwurf in Diensten der USA

Doch nicht nur mittels technologischer Mittel würden die USA angreifen, auch traditionelle Mittel der Spionage kommen gemäss Weiner zum Einsatz. Dabei erklärt der Experte, der unter anderem das Standardwerk über die Geschichte des FBI verfasst hat, dass es wahrscheinlich sei, dass innerhalb des russischen Machtapparats im Kreml ein Maulwurf am Werk sei und den westlichen Mächten Informationen weiterleite. «An Putins Stelle wäre ich sehr beunruhigt und würde mir grosse Sorgen machen», sagt er gegenüber den Tamedia-Zeitungen. Weiner ist nicht der erste, der den Verdacht in den Raum stellt. Dies nachdem der russische Präsident an einer Pressekonferenz kurz vor der Invasion seinen eigenen Geheimdienstchef blossstellte. Verschiedene Experten sehen darin einen Beweis, dass der russische Machthaber einen Verräter in den eigenen Reihen vermutet.

Am Tag der russischen Invasion strahlte das russische Fernsehen eine Sitzung der russischen Staatsführung aus. Dabei stellte Wladimir Putin seinen eigenen Spionagechef bloss. 20Min