Cyberattacken: USA setzen zehn Millionen Dollar Kopfgeld auf russischen Hacker aus

Die USA haben ein Kopfgeld von zehn Millionen Dollar, umgerechnet knapp neun Millionen Franken, auf einen russischen Hacker ausgesetzt, der hinter Tausenden Cyberattacken in aller Welt stehen soll. Michail Pawlowitsch Matweew sei an Angriffen mit den Erpressungssoftwares Lockbit, Babuk und Hive beteiligt gewesen, erklärte das US-Justizministerium in Washington am Dienstag. Ziel der Attacken seien unter anderem Polizeibehörden in den USA, aber auch Schulen und Krankenhäuser gewesen.