Momma Hona war fast 15 Jahre lang hintereinander schwanger

Eine Tiktokerin, die sich Momma Hona nennt, geht mit ihren Videos viral. Die Frau aus den USA war zwischen 1993 und 2019 fast jedes Jahr schwanger. Nur 2003 gab es in dieser Zeitspanne keinen Nachwuchs.



Die Mutter, deren Alter nicht bekannt ist, hat ein Video hochgeladen, in dem sie all die Jahre feiert, in denen sie schwanger war – also fast 15 Jahre hintereinander. Sie tanzt dazu in einem Video, in dem die Jahre aufgelistet werden.