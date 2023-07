USA sollen Alien-Leichen besitzen und UFO-Technik kopieren

1 / 8 US-Kampfpiloten berichten seit Jahren immer wieder von Sichtungen unbekannter Flugobjekte, wie dieses vom US-Verteidigungsministerium veröffentlichte Bild zeigt. Offiziell bestätigt wurden Sichtungen von Ausserirdischen aber bislang nie. AFP «Die USA wissen seit den 1930er-Jahren über nicht-menschliche Aktivitäten Bescheid»: Der pensionierte Geheimdienstoffizier David Grusch spricht vor Abgeordneten eines Unterausschusses im Repräsentantenhaus. Getty Images via AFP/Drew Angerer Auch Ryan Graves, Ex-Pilot der Navy, … IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Seit einigen Jahren informieren die US-Behörden offener über Sichtungen von sogenannten unbekannten Phänomenen in der Luft, im Volksmund UFOs.

Nun kamen an einem Hearing vor dem US-Kongress neue Details zum Wissen der Regierung zutage.

Erwähnt wurden Fluggeräte mit fantastischen Flugeigenschaften – und «biologische Überreste» fremder Lebensformen, welche die Behörden geborgen hätten.

Der ehemalige Air-Force-Geheimdienstler und Mitarbeiter der UAP-Taskforce David Grusch – offiziell wird nicht mehr von UFOs, sondern von «unidentified aereal phenomena» (UAP) gesprochen – bezeichnet sich selbst als Whistleblower und gibt an, er sei nach seinem Gang an die Öffentlichkeit «brutalen» Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt gewesen, weil die Regierung dieses Wissen vertuschen wolle. Bei einem Hearing vor dem Kongress am Mittwoch packte er über sein Wissen aus – und nannte brisante Details über das, was er im Rahmen seiner Tätigkeit erfahren hatte.

«Im Rahmen meiner dienstlichen Tätigkeit wurde ich über ein mehrere Jahrzehnte laufendes Programm zur Bergung von abgestürzten UAPs und zum Reverse Engineering informiert, zu dem mir der Zugang verweigert wurde», sagte er. Die Regierung habe seit den 1930er-Jahren Kenntnis von ausserirdischem Leben und «nicht-menschlichen Aktivitäten» auf unserem Planeten.

Biologische Überreste sichergestellt?

Aus sicherer Quelle wisse er, dass im Rahmen des geheimen Regierungsprogramms auch «nicht-menschliche biologische Überreste» sichergestellt worden seien – sprich: Überreste oder ganze Leichen von ausserirdischen Lebensformen. Er wisse sogar, wo diese gelagert würden, sei aber an seine Geheimhaltungsauflagen gebunden. In «Ufologen»-Kreisen wird vermutet, dass sich die Funde in den mysteriösen Area-51-Anlagen in New Mexico befänden.

Auch der frühere Navy-Pilot David Fravor sagte vor dem Ausschuss aus und berichtete von einem Flug in einer F/A-18 im Jahr 2014 vor der kalifornischen Küste, auf dem er ein ovales, etwa zwölf Meter langes Objekt beobachtet habe, das keinerlei bekannte Merkmale eines irdischen Flugzeugs aufgewiesen und Flugmanöver ausgeführt habe, die sich physikalisch nicht erklären liessen. Dann habe es so heftig beschleunigt, dass es bei einem herkömmlichen Fluggerät weder Mensch noch Material überlebt hätte. «Die Technologie, die wir beobachtet haben, war weitaus besser als alles, was wir hatten», sagte er. Laut Grusch versuchten Wissenschafter auch, die ausserirdische Technik zu verstehen und nachzubauen.

«Schwarzer Würfel in transparenter Hülle»

Weiter sorgten die Aussagen des Kampfjet-Piloten und -Ausbildners Ryan Graves für Aufsehen. Er habe selbst mehrfach unerklärliche Phänomene beobachtet und habe mit etlichen anderen Piloten gesprochen, die Ähnliches erlebt hätten. Bei einer Übung vor rund zehn Jahren seien auf dem Radar regelmässig unidentifizierte Objekte auf dem Radar aufgetaucht, allerdings nur bei den Jets, die über die neuste Technologie verfügten. Er berichtete davon, dass zwei F/A-18-Jets durch ein UAP getrennt worden seien, das wie ein schwarzer Würfel ausgesehen habe, der sich innerhalb einer transparenten kugelförmigen Aussenhaut befand.

Die Anhörung wurde wegen eines Interviews einberufen, das David Grusch im Juni gegeben hatte. Darin berichtete er, die Regierung sei im Besitz ausserirdischer Gefährte von der Grösse eines Football-Felds – eine Behauptung, die er am Mittwoch allerdings nicht wiederholen mochte. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ziehen nun Vertreter beider grossen US-Parteien in Erwägung, die Regierung dazu zu verpflichten, UFO-Sichtungen und ihr Wissen darüber an die Öffentlichkeit zu bringen.

