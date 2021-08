Geparkte Autos nicht erkannt - USA startet gigantische Untersuchung wegen Tesla-Autopilot

Kritik am Begriff Autopilot

Für viele Kritiker ist der Name «Autopilot» eine Übertreibung. Das lade zu fahrlässiger Nutzung ein. Die nächste Stufe des Fahrsystems nennt Tesla sogar «Full Self-Driving» (komplett selbstfahrend), obwohl es nach in der Branche gängigen Kriterien weiterhin lediglich ein Assistenzsystem bleibt. In Europa sind bis heute selbstfahrende Autos auf öffentlichen Strassen nicht erlaubt.