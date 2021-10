«Ein historischer Schritt» : USA stellen erstmals einen Pass auf das Geschlecht «X» aus

Ab Anfang 2022 können sich Menschen in den USA, die sich weder als männlich noch als weiblich einstufen, die Geschlechtszuschreibung «X» in den Ausweis eintragen lassen.

Die USA haben erstmals einen Pass für einen Menschen ausgestellt, der sich weder als weiblich noch als männlich einstuft. In dem Ausweis wird ein «X» als Geschlechtszuschreibung vermerkt, wie das Aussenministerium in Washington am Mittwoch bestätigte. Diese Option soll es ab Anfang 2022 gemeinhin für intersexuelle Menschen , jene mit nichtbinärer Geschlechtsidentität sowie geschlechts-nonkonforme Personen geben.

Die US-Sondergesandte für LGBTQI+ -Rechte, Jessica Stern, sprach von einem historischen und feierlichen Schritt. Dadurch würden Dokumente der Regierung in Einklang mit der «gelebten Realität» gebracht, dass es ein breiteres Spektrum menschlicher Geschlechtsmerkmale gebe, als sie in den bisherigen zwei Zuschreibungen widergespiegelt würden. «Wenn eine Person Ausweisdokumente erlangt, die deren wahre Identität reflektieren, lebt sie mit grösserer Würde und Achtung», fügte Stern hinzu.

Dana Zzyym befindet sich seit 2015 in einem Rechtsstreit

Für wen der Pass ausgestellt wurde, teilte das Aussenministerium nicht mit. Vermutlich ging er an Dana Zzyym, eine intersexuelle Person aus Colorado, die sich schon seit 2015 einen Rechtsstreit mit dem Aussenministerium liefert. Ihr Antrag auf einen Pass wurde zurückgewiesen, weil sie im Bogen weder männlich noch weiblich angekreuzt hatte. Gerichtsakten zufolge schrieb Zzyym den Begriff «intersexuell» über die Kästen für «M» und «F» (female für weiblich) und beantragte in einem separaten Schreiben, dass als Geschlechtszuschreibung ein «X» zugelassen werde.

In der Schweiz gibts keine dritte Geschlechteroption

In der Schweiz tritt per 1. Januar 2022 eine Änderung im Zivilgesetzbuch in Kraft. Mit einer Erklärung können Menschen mit einer Transidentität oder einer anderen Variante der Geschlechterentwicklung ihr Geschlecht und den Vornamen ändern lassen. Dies hat der Bundesrat am Mittwoch entschieden.



Die Möglichkeit weiterer Geschlechtsidentitäten sind jedoch nicht möglich. Es kann weiter nur eines der binären Geschlechter, weiblich und männlich, eingetragen werden.