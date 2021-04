Trotz Warnungen der Türkei : Joe Biden bezeichnet Gräueltaten an Armeniern als «Genozid»

Die USA erachten die Gräueltaten an Armeniern durch das Osmanische Reich als Genozid. Mit der Einstufung hat Präsident Joe Biden ein Wahlversprechen erfüllt.

Trotz Warnungen der Türkei hat US-Präsident Joe Biden die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt. «Das amerikanische Volk ehrt all jene Armenier, die in dem Völkermord, der heute vor 106 Jahren begann, umgekommen sind», hiess es in einer vom Weissen Haus verbreiteten Mitteilung Bidens zum Gedenktag an die Massaker am Samstag. Im Wahlkampf hatte Biden eine Anerkennung der Massaker an den Armeniern als Völkermord versprochen. Die Regierung in Ankara hatte die US-Regierung vor einem solchen Schritt gewarnt.