USA, Südkorea und Japan: Hotline und ein gemeinsamer Pakt – «historischer Moment» in Camp David

Für Biden war es der erste Gipfel mit ausländischen Gästen in Camp David.

Historisches Gipfeltreffen: Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und Japans Premierminister Fumio Kishida in Camp David.

Als Botschaft an die Welt trafen sich die drei Staatschefs in Camp David.

Japan und Südkorea gehören zu den wichtigsten Verbündeten der USA in Asien.

Die USA, Japan und Südkorea wollen mit einer neuer Verteidigungskooperation Stärke demonstrieren und ein Signal an China und Nordkorea senden. Bei einem Gipfel in Camp David haben US-Präsident Joe Biden, Japans Regierungschef Fumio Kishida und Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol einen Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit vereinbart. Die Kooperation im Verteidigungsbereich solle auf ein «noch nie da gewesenes Niveau» gebracht werden. Biden pries eine neue «Ära der Partnerschaft» zwischen den Ländern und sprach von einem «historischen Moment».