Maine, USA: Polizei jagt nach Amoklauf Robert Card

Darum gehts Robert Card soll im US-Bundestaat Maine mindestens 18 Menschen getötet haben.

Der 40-Jährige ist noch immer flüchtig.

Er war wegen einer Drohung diesen Sommer für zwei Wochen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Bei dem Schusswaffenangriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit. 13 Menschen seien verletzt worden. Zunächst gab es Berichte, wonach der Schütze mindestens 22 Menschen getötet und 60 verletzt haben soll – die offiziellen Angaben der Polizei liegen nun aber deutlich tiefer.



Die Polizei in Maine hat den mutmasslichen Schützen mittlerweile als den 40-jährigen Robert Card identifiziert, wie mehrere Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Der Verdächtige habe Militärdienst geleistet und sei Waffeninstruktor. Wie «Sky News» schreibt, ist er nach Angaben der US-Armee ein Spezialist für Erdölversorgung und Seargant First Class – normalerweise ein hoher Unteroffiziersrang – in der Reserve. Er wurde im Dezember 2002 in die Armee aufgenommen und habe keine Kampfeinsätze hinter sich.

Weiter ist bekannt, dass der Mann diesen Sommer bereits zwei Wochen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht war. Damals habe er mit einer Schiesserei in einer Einrichtung der Nationalgarde gedroht.

Lewiston ruft Notstand aus

Die Behörden haben den weissen Subaru des Verdächtigen zu einem Ort in Lisbon, Maine, zurückverfolgt, so verschiedene Quellen. Die Polizeibehörde von Lewiston hat für die Stadt den Notstand ausgerufen. Die Einwohner werden dringend gebeten, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Türen zu verschliessen.

Das FBI schickt Helikopter zur Unterstützung bei der Suche nach dem Verdächtigen. Die Polizei von New Hampshire errichtet Strassensperren, um zu versuchen, den Verdächtigen zu fassen. Die Gouverneurin des Bundesstaates Maine, Janet Mills, sagte in einer Erklärung: «Ich fordere alle Menschen in der Gegend auf, die Anweisungen der staatlichen und lokalen Behörden zu befolgen.»

Weisses Haus sichert Unterstützung zu

Der Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu, sagte, dass Beamte aus New Hampshire in Kontakt mit ihren Amtskollegen in Maine stehen, um ihnen bei der Bewältigung dieser schrecklichen Situation alle erforderlichen medizinischen und sicherheitstechnischen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. «Unsere Herzen und Gebete sind bei den Menschen in Maine», so Sununu.

US-Präsident Joe Biden sichert «die volle Unterstützung nach diesem schrecklichen Anschlag» zu, so das Weisse Haus.