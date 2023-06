Tödliche Partys in den USA: Experten über Gründe uneins

Bei einer Schiesserei am frühen Sonntag während einer Party auf einem Parkplatz in Willowbrook, etwa 30 Kilometer südwestlich von Chicago, wurden eine Person getötet und mindestens 22 verletzt. Das Büro des Sheriffs von DuPage County sprach von einer «friedlichen Zusammenkunft» zur Feier des Feiertags Juneteenth, die plötzlich in Gewalt umgeschlagen sei. Zunächst wurde niemand festgenommen.

Auf einem Campingplatz im Bundesstaat Washington wurden zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt, als ein Schütze in der Nacht auf Sonntag wahllos in eine Menschenmenge schoss, wie die Polizei mitteilte.Der Verdächtige wurde bei einer Konfrontation mit Polizeibeamten angeschossen und in Gewahrsam genommen.

In Zentral-Pennsylvania griff ein Mann am Samstag in der Nähe einer Kaserne einen Polizisten an, der mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht wurde, wie die Polizei in Juniata County mitteilte. Der Verdächtige floh zunächst. Etwa zwei Stunden später kam es zu einem weiteren Schusswechsel mit der Polizei, bei dem der Schütze und ein zweiter Polizist getötet wurden.

In der Innenstadt von St. Louis ist in der Nacht zum Sonntag ein 17-Jähriger erschossen worden. Neun weitere Jugendliche wurden verwundet, wie der Polizeipräsident der Stadt, Robert Tracy, am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. Ein Minderjähriger, der eine Handfeuerwaffe besass, befindet sich demnach in Polizeigewahrsam und gilt als Tatverdächtiger. Die Polizei geht davon aus, dass die Jugendlichen eine Party gefeiert hatten.