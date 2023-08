USA: Donald Trump nutzt sein Polizeifoto für Fan-Artikel

Am Donnerstag stellte er sich den Behörden in Georgia, die Polizei machte ein Foto.

Produkte von beiden Trump-Lagern

Donald Trump stellte sich am Donnerstagabend den Behörden im Gefängnis von Fulton County. Der 77-Jährige ist im US-Bundesstaat Georgia mit 18 anderen wegen versuchten Wahlbetrugs angeklagt. Bis Freitag hatten die Beschuldigten Zeit, im Gefängnis vorstellig zu werden. Bei diesem Termin wurden Trumps Personalien aufgenommen und das bereits jetzt ikonische Foto wurde aufgenommen. Trump geht mit diesem Termin erneut in die Geschichtsbücher ein. Er ist nun der erste ehemalige US-Präsident mit einem sogenannten Mugshot – so heissen die Polizeifotos in den USA.