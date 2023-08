Donald Trump: Prozess zu versuchtem Wahlbetrug beginnt im März 2024

Eine US-Bundesrichterin in Washington hat den 4. März als Termin für den Beginn des Prozesses gegen Ex- Präsident Donald Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung und seiner Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das Capitol am 6. Januar 2021 festgelegt. Die Anklage wurde auf Bundesebene erhoben. Bezirksrichterin Tanya Chutkan lehnte damit einen Antrag der Verteidigung auf einen Prozessbeginn erst im April 2026 ab, etwa eineinhalb Jahre nach der nächsten Präsidentenwahl.

Sie setzte den Termin aber zugleich auf ein späteres Datum als von der Staatsanwaltschaft gewünscht fest: Die Ankläger um den Sonderermittler Jack Smith strebten einen Prozessbeginn am 2. Januar 2024 an. Zu Beginn der Anhörung am Montag in Washington hatte Richterin Chutkan erklärt, keiner der beiden Termine sei akzeptabel.