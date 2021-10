Angespannte Beziehungen - USA und China betonen nach Treffen in Zürich ihre Gemeinsamkeiten

Für die USA reiste der nationale Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, an.

China und die USA verhandeln in Zürich

Das Treffen fand im «Hyatt Regency Hotel» im neu eröffneten Circle am Flughafen Zürich statt.

China und die USA verhandeln in Zürich

Hochrangige Diplomaten aus den USA und China trafen sich am 6. Oktober im Flughafen Zürich zu Gesprächen.

China und die USA verhandeln in Zürich

Die USA kündigten nach dem Treffen an, weiter mit China zusammenarbeiten zu wollen.

Jake Sullivan und Yang Jiechi haben sich in Zürich zum Gespräch getroffen.

Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater der USA, hat in Zürich den obersten chinesischen Aussenpolitiker Yang Jiechi getroffen. Yang ist der höchste Verantwortliche der Kommunistischen Partei Chinas für die Aussenpolitik. Die Beratungen dienten einer Fortsetzung des Austausches zwischen beiden Ländern nach einem Telefonat von Biden mit Chinas Staatschef Xi Jinping im September.

Weiteres Telefonat geplant

Das Weisse Haus teilte nach dem Treffen in Zürich mit, dass die USA weiter mit China zusammenarbeiten wollen. Jiechi und Sullivan hätten vor allem über Themen diskutiert, die auf einem gemeinsamen Interesse beruhen. Sullivan habe aber auch das Thema Menschenrechte sowie den Umgang Pekings mit Taiwan und Hongkong angesprochen.

Mittlerweile haben die Staatsoberhäupter der beiden Länder bereits ein weiteres Gespräch angekündigt: US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatschef Xi Jinping wollen noch in diesem Jahr eine Video-Konferenz abhalten. Es gebe eine «Grundsatzvereinbarung» für ein «virtuelles Zweiertreffen», sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch in Washington. «Der Präsident hat gesagt, wie schön es wäre, Xi nach mehreren Jahren wieder zu sehen.»