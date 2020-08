Handelsabkommen USA und China nehmen Gespräche wieder auf

Handelsvertreter der USA und China haben über das Handelsabkommen zwischen den beiden Ländern gesprochen.

US-Handelsvertreter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin sprachen am Montag mit dem chinesischen Vizepremier Liu He, teilte das Büro des US-Handelsvertreters mit. Beide Seiten würden Fortschritte in Handelsfragen sehen und seien entschlossen, das im Januar erzielte Phase-1-Abkommen zu erfüllen.