Invasion der Ukraine : USA und G7-Verbündete verhängen neue Sanktionen gegen Russland

Vor dem «Tag des Sieges» in Moskau wollen die USA und die anderen G7-Staaten Kremlchef Putin in die Parade fahren. Wegen des Ukraine-Krieges verschärfen die Verbündeten die Sanktionen gegen Russland – auch im wichtigen Energiesektor.

Vor den Feierlichkeiten zum «Tag des Sieges» in Moskau verhängen die G7-Staaten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen gegen Russland. Das teilte das Weisse Haus in Washington am Sonntag mit. Zuvor hatten die Regierungschefs der G7-Staaten in einer Schaltkonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski gesprochen. Die Strafmassnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den für die Finanzierung des Krieges wichtigen russischen Energiesektor ab.