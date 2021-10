Zwei Zerstörer gingen auf Tuchfühlung : USA und Russland streiten über Zwischenfall im Japanischen Meer

Russland wirft den USA nach einer nahen Begegnung zweier Zerstörer eine Verletzung des Seerechts vor: Angeblich drang die USS Chafee in russische Gewässer ein. Dabei kamen sich zwei Kriegsschiffe der Supermächte gefährlich nahe.

Die USA geben an, in internationalen Gewässern operiert zu haben.

Russland beschwert sich über ein angebliches Eindringen eines US-Zerstörers in seine Gewässer im Japanischen Meer.

Russland hat ein Eindringen eines Kriegsschiffes der US-Marine in seine Hoheitsgewässer im Japanischen Meer angeprangert. Der Zerstörer USS Chafee habe am Freitagnachmittag (Ortszeit Japanisches Meer) eine Warnung der russischen Marine ignoriert und die Seegrenze überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Das US-Militär wies die russische Darstellung des Vorfalls zurück.