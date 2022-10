Reaktion auf Nordkoreas Test : USA und Südkorea starten ebenfalls Raketen

Die Empörung war gross, als Nordkorea am Dienstag eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert hat. Die USA und Südkorea haben nun mit einer Militärübung reagiert.

In Südkorea wurde der vierte nordkoreanische Raketentest innerhalb von einer Woche vom Fernsehen aus verfolgt. (4. Oktober 2022)

Washington und Seoul sind enge Verbündete. In Südkorea sind rund 28’500 US-Soldaten stationiert.

Am Dienstag flog diese über Japan hinweg.

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben die USA und Südkorea mehrere Raketen in der Region abgefeuert. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf das südkoreanische Militär berichtete, wurden vier Boden-Boden-Raketen in das Meer vor der koreanischen Ostküste abgeschossen.