11 neue Länder : BAG setzt USA, Portugal und Kroatien auf die Quarantäneliste

Die Schweiz hat die Quarantäneliste um 11 Länder und einige Regionen in Italien und Österreich ergänzt.

Die Schweiz hat ihre Quarantäneliste wieder erweitert. Ab Mitte Dezember müssen Personen aus 15 Ländern – darunter die USA, Portugal oder Serbien – in Isolation, wenn sie in die Schweiz einreisen, wie das BAG am Freitag mitteilte.