Jemen : USA unterstützen Emirate im Kampf gegen Huthi-Rebellen mit Kampfjets

Die Raketenangriffe der Rebellen haben sich in letzter Zeit intensiviert, erst im Januar wurden bei einem Angriff auf Abu Dhabi drei Menschen getötet. Nun schickt die USA militärische Unterstützung.

1 / 6 In den letzten Wochen haben die Raketenangriffe von Huthi-Rebellen auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten zugenommen. Reuters Die USA will deshalb als Militärhilfe ein Lenkwaffenzerstörer und mehrere Kampfjets einsetzen. Reuters Die schiitischen Huthi-Rebellen werden vom Iran unterstützt. AFP

Darum gehts Angesichts zunehmender Angriffe von Huthi-Rebellen unterstützt die USA die Vereinigten Emirate militärisch.

Nebst einem Lenkwaffenzerstörer entsenden die Vereinigten Staaten auch mehrere Kampfjets.

Die Kämpfe zwischen der Militärkoalition und den Rebellen in Jemen dauern seit Jahren an.

Nach mehreren Raketenangriffen der jemenitischen Huthi-Rebellen schicken die USA zur Unterstützung ein Kriegsschiff und mehrere Kampfflugzeuge in die Vereinigten Arabischen Emirate. Wie die US-Botschaft in den Emiraten am Mittwoch erklärte, handelt es sich um einen Lenkwaffenzerstörer und hochmoderne Kampfjets. Die Entscheidung erfolgte demnach nach einem Telefonat zwischen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Scheich Mohammed bin Sajed al-Nahjan.

USA will Kampfjets einsetzen

Der Lenkwaffenzerstörer «USS Cole» werde mit der Marine der Emirate kooperieren und einen Hafen in Abu Dhabi anlaufen, hiess es in der Erklärung. Zudem kündigten die USA an, Kampfflugzeuge der fünften Generation einzusetzen. Washington will den Emiraten zudem weiterhin Informationen aus Frühwarnsystemen zukommen lassen.

Drei Tote bei Drohnenangriff

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen hatten in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate sowie deren Verbündeten Saudiarabien verstärkt. Bei einem Drohnenangriff auf Abu Dhabi am 17. Januar wurden drei Menschen getötet. Seit Jahren wird die Zivilbevölkerung von Jemen durch den Krieg auch von Lebensmittelknappheit und Hunger geplagt.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören der von Saudiarabien geführten Militärkoalition an, die im Jemen gegen die Huthi-Rebellen kämpft. Zwar zogen die Emirate im Jahr 2019 ihre Truppen aus dem Jemen zurück. Die Golfnation bleibt aber ein einflussreicher Akteur in dem Konflikt. In den Emiraten sind auch US-Truppen stationiert.

