Gezielte Attacken mit Mikrowellen? : USA untersuchen mysteriöse Angriffe auf Angestellte des Weissen Hauses

Die US-Behörden untersuchen zwei seltsame Vorfälle, bei denen Mitarbeiter der Regierung plötzlich Unwohlsein verspürten. Sie hatten ähnliche Symptome wie Botschaftspersonal ab 2016 in Havanna – damals wurden Angriffe mit einer Mikrowellen-Waffe vermutet.

Die Ellipse in Washington D.C.: Hier soll ein Mitarbeiter des Sicherheitsrats plötzlich starkes Unwohlsein verspürt haben. Auch eine Mitarbeiterin der Regierung, die mit ihrem Hund in einem Vorort im US-Bundesstaat Virginia unweit des Regierungssitzes spazierte, habe Übelkeit und Kopfschmerzen verspürt.

Die Symptome ähneln denen, die zwischen 2016 und 2018 bei zwei Dutzend Personen in der US-Botschaft in Kuba auftraten.

Zusammenhang mit «Havanna-Syndrom»?

In beiden Fällen klagten die Opfer über Übelkeit oder Kopfschmerzen, die urplötzlich auftraten. Ihre Symptome ähneln denen von rund zwei Dutzend Angestellten der US-Botschaft in Havanna, die von 2016 bis 2018 mehrmals auftraten: Damals litten die Opfer zudem unter Lärmempfinden in den Ohren, Schwindel und teils auch Gedächtnis- und Sehstörungen. In der Folge wurden etliche Angestellte aus der Botschaft abgezogen.