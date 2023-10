Twitter-Deal: US-Börsenaufsicht zieht gegen Elon Musk vor Gericht

Die US-Börsenaufsicht SEC will Elon Musk zu einer Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Dazu hat sie Klage beim Gericht in San Francisco eingereicht.

Die US-Börsenaufsicht SEC will Elon Musk vor Gericht zur Aussage in ihren Untersuchungen zu seinem Twitter-Kauf zwingen. Die Behörde reichte dafür am Donnerstag eine Klage in San Francisco ein. Sie prüft Musks öffentliche Äusserungen und Aktienkäufe rund um Twitter. Der Tech-Milliardär schloss den Kauf des Online-Dienstes Ende Oktober vergangenen Jahres ab und benannte die Plattform inzwischen in X um. Er kaufte bereits von Anfang des Jahres an Twitter-Aktien. Die SEC untersucht den Deal seit Frühjahr 2022.