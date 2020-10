Steven Mnuchin : USA verhängen scharfe Sanktionen gegen iranische Banken

Die USA versuchen den Iran weiter zu isolieren. Finanzminister Steven Mnuchin verkündete am Donnerstag Sanktionen gegen 18 iranische Banken.

Die US-Regierung hat in einem Schlag gegen das Finanzsystem des Iran Sanktionen gegen 18 Banken der Islamischen Republik verhängt. Ein Ziel sei, den Zugang der Kreditinstitute zur amerikanischen Währung zu unterbinden, betonte Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag. Das Vorgehen dürfte den Iran weiter isolieren, weil auch Unternehmen aus anderen Ländern US-Sanktionen drohen, wenn sie weiter mit den betroffenen Banken Geschäfte machen. Unmittelbar verbieten die Massnahmen von Donnerstag alle Geschäfte der Banken in den USA.