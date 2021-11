Nord Stream 2 – USA verhängen weitere Sanktionen – Russland spricht von unlauterem Wettbewerb

Kritiker sehen in Nord Stream 2 vor allem ein geopolitisches Projekt Russlands.

Blick auf Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2.

Die USA versuchten weiter, die russisch-europäische Energiezusammenarbeit zu erschweren, sagte der russische Botschafter Anatoli Antonow in Washington. Im Bild: Eine Gasleitung der Pipeline in Tscheljabinsk (Russland).

Die USA wollen wegen der umstrittenen deutsch-russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 weitere Sanktionen verhängen. Betroffen seien das mit der Pipeline befasste und mit Russland in Verbindung stehende Unternehmen Transadria und dessen Schiff Merlin, teilte das Aussenministerium am Montag in Washington mit. Damit seien inzwischen acht Personen oder Einrichtungen sowie 17 Schiffe mit Sanktionen belegt.