Konflikt spitzt sich zu : USA verkünden diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele

In Peking werden im Februar 2022 keine US-Regierungsvertreter die Olympischen Winterspiele besuchen. Die USA haben einen diplomatischen Boykott verkündet.

Die USA haben einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele in China im kommenden Jahr angekündigt. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, sagte am Montag in Washington, die Regierung von Präsident Joe Biden werde keine diplomatischen oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen Spielen nach China schicken. Hintergrund seien der fortdauernde «Genozid» in der autonomen Region Xinjiang und andere Menschenrechtsverletzungen.