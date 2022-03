Krieg in der Ukraine : USA versprechen Europa 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas

Washington greift Brüssel unter die Arme, um die Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Die Ausfuhren über den Atlantik sollen noch in diesem Jahr massiv erhöht werden. Auch die Schweiz dürfte von den zusätzlichen Lieferungen profitieren.

Die US-Regierung hat verstärkte Erdgaslieferungen nach Europa angekündigt. Die USA und andere Staaten wollten in diesem Jahr 15 Milliarden Kubikmeter mehr verflüssigtes Erdgas nach Europa exportieren, teilten das Weisse Haus und die EU-Kommission am Freitag in einem gemeinsamen Dokument mit. Der Umfang solle in Zukunft noch weiter vergrössert werden. Die dafür nötigen Anlagen sollten mit sauberer Energie betrieben werden, um die vereinbarten Ziele zum Klimaschutz einzuhalten.