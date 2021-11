Ransomware-Attacken : USA verspricht Millionen Dollar Belohnung für Hinweise auf Hacker-Gruppe

Im Mai hatte ein Cyber-Angriff die grösste Pipeline der USA lahmgelegt. Nun ruft die Regierung zur Hilfe aus der Bevölkerung auf.

1 / 7 Im Mai ist es zu einem Hackerangriff auf die grösste Pipeline der USA gekommen. Reuters Die Colonial-Pipeline ist gemessen am transportierten Volumen die grösste US-Pipeline. Jeden Tag fliessen mehr als 2,5 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) an Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten durch die Rohrleitungen. Reuters Nach dem Hackerangriff war das gesamte Rohrleitungsnetz der Betreiberfirma Colonial vorübergehend stillgelegt worden. Reuters

Darum gehts In den USA ist es in den letzten Monaten vermehrt zu Ransomware-Angriffen gekommen.

Die Regierung hat nun eine Belohnung in Millionenhöhe versprochen.

Die Belohnung erhält, wer Hinweise zur Hackergruppe Darkside liefern kann.

Die Gruppierung wird für den Angriff auf die Colonial Pipeline im Mai 2021 verantwortlich gemacht.

Die USA haben eine Belohnung in Höhe von zehn Millionen Dollar (rund 9,1 Millionen Franken) für entscheidende Hinweise bei der Suche nach den Anführern der Hackergruppe Darkside in Aussicht gestellt. Dabei gehe es um den «Schutz von Ransomware-Opfern auf der ganzen Welt vor der Ausbeutung durch Cyber-Kriminelle», erklärte das US-Aussenministerium am Donnerstag (Ortszeit). Die US-Bundespolizei FBI macht Darkside für zahlreiche Cyber-Attacken auf US-Unternehmen verantwortlich.

Die Angreifer nutzen eine sogenannte Ransomware, mit der Computersysteme gesperrt oder verschlüsselt werden, um von den Nutzern Geld für die Freigabe der Daten zu erpressen. In dem Begriff steckt das englische Wort für Lösegeld («ransom»). Washington macht die mutmasslich von Russland aus operierende Gruppe unter anderem für den Angriff auf die Colonial Pipeline im Mai 2021 verantwortlich.

Ransomware-Gipfel

Das Aussenministerium setzte zudem eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen Dollar (rund 4,56 Millionen Franken) für Informationen aus, die zur Festnahme von Menschen führen, die sich an einem Angriff von Darkside beteiligen – egal, in welchem Land.

In den USA gab es in den vergangenen Monaten eine Reihe spektakulärer Ransomware-Angriffe. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will entschieden gegen solche Angriffe vorgehen und hielt im Oktober einen virtuellen Gipfel mit mehr als 30 Staaten zu dem Thema ab.

Digital-Push Wenn du den Digital-Push abonnierst, bist du über News und Gerüchte aus der Welt von Whatsapp, Snapchat, Instagram, Samsung, Apple und Co. informiert. Auch erhältst du Warnungen vor Viren, Trojanern, Phishing-Attacken und Ransomware als Erster. Weiter gibt es Tricks, um mehr aus deinen digitalen Geräten herauszuholen. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Digital» an – et voilà!

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!