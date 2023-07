Pensionierter Geheimdienstoffizier: «USA vertuschen seit Jahrzehnten Ufo-Programm»

Ein pensionierter Geheimdienstoffizier der US-Luftwaffe hat der Regierung in Washington vorgeworfen, seit Jahrzehnten geheime Programme zu unbekannten Flugobjekten betrieben und vor der Öffentlichkeit verheimlicht zu haben. David Grusch sagte am Mittwoch vor Abgeordneten eines Unterausschusses im Repräsentantenhaus, er sei 2019 gebeten worden, alle geheimen Programme zu ermitteln, die in den Aufgabenbereich einer Task Force zu sogenannten unidentifizierten Luftphänomenen (UAPs) fielen. Dabei sei er auf ein Programm gestossen, in dessen Zuge über Jahrzehnte unbekannte Flugobjekte sichergestellt und nachgebaut worden seien.