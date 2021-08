Warnung der USA - «Reisen Sie nicht in die Schweiz»

Die Schweiz wurde von den USA in ihrer Skala auf Position 4 eingestuft. Das ist die höchste Warnstufe.

Die USA warnen vor Reisen in die Schweiz.

Während eines Notfalls sei die US-Regierung möglicherweise nur sehr begrenzt in der Lage, Hilfe zu leisten. Das Aussenministerium rät US-Bürgerinnen und Bürgern, nicht in das Land zu reisen oder es zu verlassen, sobald es sicher ist. Zudem sehen sie die Gefahr, dass bei einem Anstieg der Corona-Fallzahlen die medizinische Infrastruktur der Schweiz zusammenbricht, als vorhanden an.