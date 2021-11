«Reisen Sie nicht» : USA warnen vor Reisen nach Deutschland und Österreich

Das US-Aussenministerium hat für mehrere europäische Länder die Warnstufe 4 ausgesprochen, weil die Corona-Infektionszahlen so hoch sind.

Getty Images via AFP/Michael M. Santiago

«Reisen Sie wegen des sehr hohen Ausmasses von Covid-19 nicht nach Deutschland»: Anzeigetafeln im Flughafen Newark, New Jersey. (Archivbild)

Das Aussenministerium in Washington warnt die US-Bürger wegen der hohen Corona-Infektionszahlen dringlich vor Reisen nach Deutschland. «Reisen Sie angesichts von Covid-19 nicht nach Deutschland», heisst es in dem am Montag veröffentlichten Reisehinweis des Ministeriums.