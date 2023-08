USA: Auto von vergesslichem Ex-Minister Ed Schafer geklaut

Dem früheren US-Landwirtschaftsminister Ed Schafer ist während eines Radioauftritts sein Auto abhanden gekommen. Während der Republikaner in Fargo im Staat North Dakota am Freitag Gastmoderator in der Morgensendung «News and Views» war, fragte die Polizei beim Sender KFGO an, ob Schafer ein Van des Typs GMC Yukon gehöre. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug von Parkplatz des Senders gestohlen worden.