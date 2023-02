«New Start» : USA werfen Russland Gefährdung von Abrüstungsvertrag vor

2010 wurde das Abkommen von Barack Obama und Dmitry Medvedev unterzeichnet. Es sieht vor, dass Militärstandorte in beiden Ländern inspiziert werden.

Getty Images via AFP

Russland soll das Abrüstungsabkommen New Start mit der USA gefährden, sagt Bidens Regierung.

Russland kommt nach Einschätzung der US-Regierung seinen Verpflichtungen aus dem Abrüstungsabkommen New Start nicht nach. Die russische Regierung lasse Inspektionen auf seinem Territorium nicht zu und gefährde damit die amerikanisch-russische Rüstungskontrolle insgesamt, lautete am Dienstag der Vorwurf der Regierung von US-Präsident Joe Biden.

Die Erkenntnis wurde dem Kongress vorgelegt und in einer Mitteilung des Aussenministeriums zusammengefasst. Sie folgt auf hoffnungsvollere Einschätzungen der USA in den vergangenen Monaten, dass die beiden Länder in der Lage sein würden, die Zusammenarbeit bei der Begrenzung strategischer Atomwaffen trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine zu retten.