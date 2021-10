Entscheid soll bald fallen : USA wollen Biontech-Impfung für Kinder ab 5 Jahren zulassen

Der Impfausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahl am Dienstag, dem Vakzin von Biontech-Pfizer eine Notfallzulassung für fünf- bis elfjährige Kinder zu erteilen.

In der Altersgruppe von den Fünf- bis Elfjährigen seien in den USA 1,9 Millionen Corona-Infektionen, mehr als 8300 Spitaleinweisungen und rund 100 Todesfälle registriert worden.

Ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das entschieden die Teilnehmer des Gremiums bei einer Sitzung am Dienstag.



Jüngere Kinder würden «alles andere als von Covid-19 verschont», sagte FDA-Wissenschaftler Peter Marks. In der Altersgruppe seien in den USA 1,9 Millionen Corona-Infektionen, mehr als 8300 Spitaleinweisungen und rund 100 Todesfälle registriert worden. Die Experten argumentierten auch, dass das Risiko einer Herzmuskelentzündung in Folge einer Impfung deutlich niedriger sei als die Gefahr durch das Coronavirus.