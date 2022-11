USA wollen, dass Ukraine Verhandlungsbereitschaft zeigt

1 / 7 Die Biden-Administration soll die ukrainische Führung im Geheimen dazu ermutigen, ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu signalisieren. AFP Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski lehnt Gespräche mit Russland öffentlich ab. IMAGO/UPI Photo Die Biden-Administration teile zwar die Einschätzung ihrer ukrainischen Kollegen, dass Putin es im Moment nicht ernst meine mit Verhandlungen. AFP

Darum gehts Die Ukraine lehnt Verhandlungen mit Russland öffentlich kategorisch aus.

Die USA befürchten, dass wegen der steigenden Lebenskosten die Ukraine-Unterstützung bei den Wählern schwinden könnte.

Kiew solle deshalb die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Moskau signalisieren.

Die Biden-Administration soll die ukrainische Führung im Geheimen dazu ermutigen, ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zu signalisieren und ihre öffentliche Weigerung, sich an direkten Gesprächen zu beteiligen, aufzugeben. Das sagen anonyme Quellen, die mit diesen Gesprächen vertraut seien, gegenüber der «Washington Post».



Die Bemühungen der USA würden jedoch nicht darauf abzielen, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu drängen, sagten diese Personen weiter. Sie bezeichneten es vielmehr als einen «kalkulierten Versuch», der Regierung in Kiew die Unterstützung anderer Nationen zu sichern, die sich mit Wählerinnen und Wählern konfrontiert sehen würden, die Sorgen vor einem jahrelangen Krieg hätten.

Krieg fordert hohen Tribut an die Weltwirtschaft

Die Diskussionen würden verdeutlichen, wie komplex die Position der Biden-Administration in Bezug auf die Ukraine geworden sei. US-Beamte würden öffentlich versprechen, Kiew mit massiven Hilfssummen zu unterstützen, «solange es nötig ist». Gleichzeitig würden sie auf eine Lösung des Konflikts hoffen, der in den letzten acht Monaten einen hohen Tribut an die Weltwirtschaft gefordert und Ängste vor einem Atomkrieg ausgelöst hat.



Die Biden-Administration teile zwar die Einschätzung ihrer ukrainischen Kollegen, dass Putin es im Moment nicht ernst meine mit Verhandlungen. Jedoch bezeichne sie es als zunehmendes Problem, dass das Verhandlungsverbot unter Ukraine-Präsident Wolodimir Selenski in Teilen Europas, Afrikas und Lateinamerikas Besorgnis ausgelöst habe. Dort seien die Auswirkungen des Krieges auf die Verfügbarkeit und die Kosten von Lebensmitteln und Treibstoff am stärksten zu spüren seien.

Republikaner könnten Ukraine-Hilfe kürzen

«Für einige unserer Partner ist die Ukraine-Müdigkeit ein echtes Problem», sagte ein US-Beamter weiter. In den Vereinigten Staaten zeigen Umfragen, dass die Unterstützung unter den Republikanern für die weitere Finanzierung des ukrainischen Militärs in der derzeitigen Höhe schwindet. Dies könnte laut «Washington Post» darauf hindeutet, dass das Weisse Haus nach den Zwischenwahlen am Dienstag auf Widerstand stossen könnte, wenn es versuche, sein Hilfsprogramm im gleichen Umfang fortzusetzen.



Das Hilfsprogramm hat der Ukraine die höchste jährliche Summe eingebracht, die die USA seit Ende des Kalten Krieges in ein anderes Land überwiesen haben.

Rechtsaussen-Politikerin Marjorie Taylor Greene verspricht ein Ende der finanziellen Unterstützung für die Ukraine bei einem Wahlsieg der Republikaner. 20min