Nordpolargebiet : USA wollen Russlands und Chinas Ansprüche in der Arktis einbremsen

Das Ringen um Einfluss in der Arktis intensiviert sich. Angesichts verstärkter Aktivitäten von Russland und China am Nordpol wollen die USA einen Arktis-Botschafter ernennen. Frieden und Stabilität in der Region seien «von kritischer strategischer Bedeutung», so die USA.

1 / 4 Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der kanadische Premier Justin Trudeau besuchten am Freitag die Canadian High Arctic Research Station in Cambridge Bay, Nanavut. AFP Dort stehen auch Radaranlagen eines Frühwarnsystems der Nato. via REUTERS In den letzten Monaten verstärkte Russland seine Präsenz am Nordpol mit Schiffen der Nordmeerflotte. AFP

Darum gehts Die Arktis ist sowohl strategisch wie auch in Bezug auf Bodenschätze hochinteressant.

In den letzten Monaten haben Russland und auch China ihre Aktivitäten im Gebiet ausgeweitet.

Nun wollen die USA und Nato Gegensteuer geben, unter anderem mit der Ernennung eines Sonderbotschafters.

Angesichts zunehmend eisfreier Seepassagen in der Arktis und der erhöhten Präsenz von China und Russland in der Nordpol-Region haben die USA die Ernennung eines Arktis-Botschafters angekündigt. US-Aussenminister Antony Blinken werde in Kürze einen Sonderbotschafter ernennen, sagte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Vedant Patel, am Freitag in Washington. Dieser werde mit anderen Arktis-Anrainerstaaten, indigenen Gruppen und weiteren Interessenvertretern zusammenarbeiten.

Der neue Botschafter wird den bisherigen US-Koordinator für die Arktis, Jim DeHart, ersetzen. Bereits 2021 hatte Blinken bei einem Besuch in Grönland angekündigt, die Beziehungen der USA zu dem autonomen Teilgebiet Dänemarks stärken zu wollen. Bei einem Treffen des Arktischen Rats in Island appellierte Blinken im vergangenen Jahr an die Mitglieder, «eine friedliche Zusammenarbeit» zu gewährleisten.

Dem Arktischen Rat gehören Russland, die USA, Kanada, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland und Island an. Sieben seiner acht Mitglieder setzten wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ihre Teilnahme an weiteren Treffen vorläufig aus.

Arktis als Testgebiet für Waffen?

«Eine Arktis, die friedlich, stabil, wohlhabend und kooperativ ist, ist von entscheidender strategischer Bedeutung für die Vereinigten Staaten und eine Priorität für Minister Blinken», sagte Sprecher Patel. Am Freitag besuchte nun Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg die kanadische Arktis in Nunavut und warnte vor der wachsenden Bedrohung durch russische und chinesische Aktivitäten in der Region. Russland wolle die Arktis als Testgebiet für modernste Waffen wie etwa Hyperschallraketen nutzen, so Stoltenberg.

Den USA ist es ein Dorn im Auge, dass Russland Dutzende ehemaliger und neuer Arktis-Stationen eröffnen will. Zuletzt hatten Russland und China ihre Präsenz nahe dem Nordpol erhöht – Russland mit U-Booten und Kampfflugzeugen, China – das kein Anrainerstaat ist – mit der Errichtung arktischer Forschungsstationen.

Bereits jetzt schmilzt in der Arktis das Eis infolge der Erderwärmung, die hier die Temperaturen besonders stark steigen hat lassen. Es ist absehbar, dass zuvor zugefrorene Wasserwege künftig Handels- wie Militärschiffen offen stehen werden und Transportwege erweitert werden.

