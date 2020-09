80 Millionen : USA wollen Schulden bei WHO nicht begleichen

Im Juli nächsten Jahres wollen die USA die Weltgesundheitsorganisation verlassen. Die bis dahin ausstehenden Verbindlichkeiten will Washington derzeit nicht bezahlen.

18 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2019 und 62 Millionen Dollar für das Geschäftsjahr 2020: Diese Verbindlichkeiten hätten die USA bei der WHO noch zu begleichen.

Die USA wollen ihre Schulden in Höhe von rund 80 Millionen bei der in Genf ansässigen Weltgesundheitsorganisation (WHO) derzeit nicht begleichen. Das Geld solle stattdessen zur Bezahlung von Rechnungen der Vereinten Nationen verwendet werden, hiess es aus Washington.