WWE: Bray Wyatt mit 36 Jahren plötzlich verstorben

Er war dreimaliger Weltmeister in der WWE.

«Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda erhalten, der uns über die tragische Nachricht informiert hat, dass unser lebenslanges WWE-Familienmitglied Windham Rotunda - auch bekannt als Bray Wyatt - heute unerwartet verstor ben ist», schrieb der Hall of Famer auf X (früher Tw itter). Er schrieb weiter: «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und darum bitten wir alle, in dieser Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren.»