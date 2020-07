Entscheid der US-Verteidigung

USA ziehen 12’000 Soldaten aus Deutschland ab

Die Zahl der US-Soldaten in Deutschland soll um fast 12’000 verringert werden – und zwar «so schnell wie möglich», wie das US-Verteidigungsministerium nun bekannt gab.

Die USA wollen einen Teilabzug ihrer US-Truppen in Deutschland «so schnell wie möglich».

Der Teilabzug der US-Truppen aus Deutschland soll nach den Worten von US-Verteidigungsminister Mark Esper «so schnell wie möglich» umgesetzt werden. Einige Aspekte könnten innerhalb von Wochen umgesetzt werden, für andere Veränderungen sei mehr Zeit nötig, sagte Esper am Mittwoch in Washington.

Einen exakten Zeitplan für den Abzug von knapp 12’000 der bislang in Deutschland stationierten rund 36 000 Soldaten legte Esper zunächst nicht vor. Ein Teil der Soldaten soll zurück in die USA geholt werden, ein Teil in andere Nato-Länder verlegt werden.