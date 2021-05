Instagram - User können ihre Pronomen jetzt offiziell angeben

In Zukunft muss man diese Bezeichnungen nicht mehr in der Bio platzieren.

Auf Instagram konnte bis anhin bei der Geschlechterwahl nur zwischen männlich, weiblich, divers oder «möchte ich nicht angeben» gewählt werden, wie auch auf vielen anderen Portalen. Wollte man seine bevorzugten Pronomen kommunizieren, musste dies in der Bio stattfinden, da jedoch mit dem Nachteil einer Zeichenbegrenzung. Erfreulich für all jene die ihre Pronomen teilen möchten ist, dass Instagram nach dem Update eine Option bietet, mit der diese direkt hinter dem Profilnamen angezeigt werden können. Die Pronomen können von den Nutzenden jederzeit geändert werden und man kann bis zu vier Bezeichnungen wählen.

Ein weiteres Plus für die Nutzer ist, dass man die Wahl hat, die gewählten Pronomen öffentlich zu teilen, oder nur mit Usern, die dem eigenen Account folgen. Sollte man noch Vorschläge für Pronomen haben, die noch nicht aufgelistet sind, kann man diese bei Instagram einreichen. Wie die Social-Media-Plattform auf Twitter mitteilt, ist die Option noch nicht in allen Ländern freigeschaltet – so zum Beispiel in der Schweiz. Es sollen aber weitere Länder folgen.