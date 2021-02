So sieht die Anzeige im Whatsapp-Status aus.

Die Entwickler von Whatsapp haben in den letzten Wochen zahlreiche Schlagzeilen geliefert. Einerseits hat Facebook, zu denen Whatsapp gehört, mit neuen Nutzungsbedingungen für Wirbel – und einen Exodus der Nutzerinnen und Nutzer gesorgt. Andererseits, ganz aktuell, weil in der App erstmals Werbung zu sehen ist. Die Anzeige ist in der Statusanzeige des Messengers sichtbar.