Uster ZH: Sattelschlepper kollidiert mit Velofahrer – 75-Jähriger verletzt

Auf der Winterthurerstrasse ist ein Fahrradfahrer am Montagmorgen mit einem LKW kollidiert.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Chauffeur mit seinem LKW auf der Winterthurerstrasse in Richtung Uster. Auf Höhe der Verzweigung mit der Oberlandstrasse kam es aus noch ungeklärten Gründen zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Velofahrer, der nach links in die Oberlandstrasse abbiegen wollte, berichtet die Kantonspolizei Zürich.